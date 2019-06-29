Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi
20 dakika önce
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinlediTEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da sıcaktan bunalan bir grup çocuk, çareyi süs havuzuna girip serinlemekte buldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:03 Kaynak: İHA
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara
'da sıcaktan bunalan bir grup çocuk, çareyi süs havuzuna girip serinlemekte buldu.
Hava sıcaklığının yaklaşık 35 derece ölçüldüğü ilçede sıcaktan bunalan çocuklar, eski Şadırvan Meydanında bulunan süs havuzuna girip serinlemeye çalıştı. Tehlikeye ve kirli suya aldırış etmeyen çocuklar bir süre serinlemenin keyfini çıkardı.
O anı çevredeki vatandaşlar da şaşkın bakışlarla izledi. İlçede deniz olmadığı için süs havuzuna girerek, eğlendiklerini ifade eden çocuklar, belediyenin ücretsiz havuz yapmasını istedi.
İDO, Tekirdağ'dan Marmara Adası ve Avşa Adası'na seferler başlatıyor
Sıcaklardan bunalan bebeğini, karpuzun içerisinde serinletti!
Alanya'da meydan dayağı yiyen taciz şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi