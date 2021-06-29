Sıcaktan bunalan çocuklar yangın söndürme havuzuna girdi! 3 çocuktan 2'si hayatını kaybetti - Son Dakika

Osmaniye merkeze bağlı Cebel Yaylası, Türkü mevkiinde kahreden bir olay meydana geldi. Koyunları otlatan 3 çocuk, aşırı sıcaklardan bunalmalarının ardından hemen yakınlarındaki Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın havuzuna girdi. Çocuklardan birisi geri dışarı çıkarken Mehmet Ali Kırcılı (12) ve Mustafa İletmiş (14) havuz içinde gözden kayboldu. Havuzdan çıkan diğer çocuk durumu ailesine bildirdi.

CANSIZ BEDENLERİ SUDAN ÇIKARILDI

Yapılan ihbar ile olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar Mehmet Ali Kırcılı (12) ve Mustafa İletmiş'in (14) cansız bedenini sudan çıkardılar. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocukların cansız bedenleri, cenaze aracıyla Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.