Çocukların eğlenceli serinliği - Son Dakika

Çocukların eğlenceli serinliği

Belediye ekipleri parktaki çocukları serinletti

ADIYAMAN - Adıyaman'da, sıcaktan bunalan çocukları belediye ekipleri suyla serinletti.

Hava sıcaklığının 38 derece olduğu Adıyaman'da, sıcaktan bunalan çocuklar, Sümerevler Mahallesinde bulunan bir parkta oyun oynadığı esnada belediye ekipleri parkta sulama çalışması gerçekleştirdi. Çocukların sıcaktan bunaldığını duyan belediye ekipleri, çocuklara su püskürterek serinletmeye çalıştı. Belediye görevlilerinin kendilerini suyla serinletmesinden oldukça keyif alan çocuklar, serinlemenin tadını çıkarttı. Küçük çocukların suyla serinletilmesi vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.