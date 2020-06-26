Sıcaktan bunalan çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu - Son Dakika

Eskişehir'de sıcaktan bunalan çocukların, serinlemek için içerisinde elektrik akımı olan süs havuzuna girmesi yürekleri ağza getirdi.



Eskişehir'de son günlerdeki şiddetli yağışların sona ermesi ile yüzünü iyice gösteren güneş, vatandaşları bunaltmaya başladı. Sıcaktan bunalan çocuklar ise, Tepebaşı ilçesine bağlı İsmet İnönü-1 bulvarı yakınlarında bulunan süs havuzuna girdi. Burada fıskiyeden çıkan sular ile eğlenen 2 çocuk, havuzda elektrik akımı olması sebebiyle yürekleri ağza getirdi. Vatandaşların bulundukları havuzda zarar göreceklerini anlatması üzerine iki küçük kız havuzdan çıktı. - ESKİŞEHİR