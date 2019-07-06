Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli serinleyişi
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Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli serinleyişi

42 dakika önce

Muş'ta sıcaktan bunalan çocuklar, dere ve çaylarda tehlikeli şekilde serinlemeye çalışıyor.

Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli serinleyişi, System.String[]
Muş'ta sıcaktan bunalan çocuklar, dere ve çaylarda tehlikeli şekilde serinlemeye çalışıyor.

Muş'ta sıcak havanın etkisini arttırmasıyla dere ve çaylarda serinlemeye çalışan çocuklar, tehlikeye aldırış etmiyorlar. Okulların tatil olmasıyla birlikte tatile gidemeyen çocuklar, Kale Mahallesi'ndeki çayda serinleyip şelaleden atlıyorlar.

Havaların çok sıcak olmasından dolayı evde bunaldığını ve derede serinlemeye çalıştığını söyleyen çocuklardan Hasan Rençber, "Dışarısı çok sıcak olduğu için evde bunalıyoruz. Buraya gelip serinlemeye çalışıyoruz. Çok tehlikeli olduğunu bildiğimiz halde yine de geliyoruz, çünkü hava çok sıcak. Günde bir defa buraya gelip 2-3 saat yüzüp eve dönüyoruz. Yüzerken şelaleden de atlıyoruz. Burası güzel. Okullar tatil olduğu için yapacak bir şey yok. Bizim için güzel tatil oluyor" dedi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:07 Kaynak: İHA
Kale, Muş, Güncel
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