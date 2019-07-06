Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli serinleyişi
42 dakika önce
Muş'ta sıcaktan bunalan çocuklar, dere ve çaylarda tehlikeli şekilde serinlemeye çalışıyor.
Muş
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:07 Kaynak: İHA
'ta sıcaktan bunalan çocuklar, dere ve çaylarda tehlikeli şekilde serinlemeye çalışıyor.
Muş'ta sıcak havanın etkisini arttırmasıyla dere ve çaylarda serinlemeye çalışan çocuklar, tehlikeye aldırış etmiyorlar. Okulların tatil olmasıyla birlikte tatile gidemeyen çocuklar, Kale
Mahallesi'ndeki çayda serinleyip şelaleden atlıyorlar.
Havaların çok sıcak olmasından dolayı evde bunaldığını ve derede serinlemeye çalıştığını söyleyen çocuklardan Hasan Rençber, "Dışarısı çok sıcak olduğu için evde bunalıyoruz. Buraya gelip serinlemeye çalışıyoruz. Çok tehlikeli olduğunu bildiğimiz halde yine de geliyoruz, çünkü hava çok sıcak. Günde bir defa buraya gelip 2-3 saat yüzüp eve dönüyoruz. Yüzerken şelaleden de atlıyoruz. Burası güzel. Okullar tatil olduğu için yapacak bir şey yok. Bizim için güzel tatil oluyor" dedi. - MUŞ
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