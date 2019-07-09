Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan demircinin bulduğu yöntem şaşırttı
Son Dakika Yerel Haber

Sıcaktan bunalan demircinin bulduğu yöntem şaşırttı

1 saat önce

Sıcaktan bunalan demircinin bulduğu yöntem şaşırttıYALOVA - Yer yer 35 dereceyi bulan sıcağın altında çalışmak zorunda olan demirci, serinlemek için geliştirdiği yöntemle herkesi hayrete düşürdü.

Sıcaktan bunalan demircinin bulduğu yöntem şaşırttı
YALOVA - Yer yer 35 dereceyi bulan sıcağın altında çalışmak zorunda olan demirci, serinlemek için geliştirdiği yöntemle herkesi hayrete düşürdü.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde demir doğrama işiyle uğraşan 50 yaşındaki Turan Demirci, sıcaktan korunmak için farklı bir yola başvurdu. Güneşin altında yaklaşık 5 saat çalışmak zorunda kalan Demirci, beline taktığı kayış yardımıyla şemsiye ile güneşten korunuyor. Sabri, Turan ve Nail Demirci kardeşlerin işletmiş olduğu dükkanda uygulanan bu farklı yöntem büyük ilgi görüyor.
Dışarıda çalışmak zorunda kaldıklarını söyleyen Turan Demirci, "Güneşin sıcaklığı bizi fazlasıyla etkiliyor. Belimize şemsiye takarak gölgenin altında çalışıyoruz. Kaynak işiyle uğraştığımız için şemsiyeyi bel hizamıza koymakta zorlanmadık. Şu an çok rahat bir şekilde çalışıyoruz. Görenler çok memnun kalıyor, iyi bir buluş olduğunu söylüyorlar. Bu tasarımdan dolayı memnunuz" dedi.
Basit bir şey yaptıklarını, ancak bu çalışmanın farklı bir şekilde hayata geçirilebileceğini söyleyen Demirci, şunları kaydetti:
"Ülkemizde yeni buluş yapmak için vatandaşlarımız çaba gösteriyor. Bu da yeni bir şey, ancak halkımız daha iyisini yapabilirr. Daha iyi bir tasarım yapılıp, bu yöntem geliştirilebilir. Bizim halkımız çok kabiliyetlidir".
Sıcaktan bunalan demircinin bulduğu yöntem şaşırttı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:31 Kaynak: İHA
Şemsi Tebrizi, Çınarcık, Yalova, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu İngiltere'de iğrenç olay! Devlet sarayının bahçesinde cinsel ilişkiye girdiler İstanbul Üniversitesi'nde, öğrencisine düşük not veren ünlü profesöre 5 ay hapis cezası! Kinsey Wolanski, Kupa Amerika Finali öncesi yakalanıp gözaltına alınmış

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 14:19:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan demircinin bulduğu yöntem şaşırttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]