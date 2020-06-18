Sıcaktan bunalan denize koştu - Son Dakika

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahile gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak, deniz keyfi yaptı.

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, normalleşme adımları atılırken, kalabalıklaşmaya devam ediyor. Hava sıcaklığı ve deniz suyunun 25 derece ölçüldüğü Antalya'da, nem oranı ise yüzde 75 seviyelerini gördü. Antalya'da yaşayanlar ile yerli ve yabancı tatilciler, hava sıcaklığını fırsat bilerek, Akdeniz 'in mavi sularına girdi. Bazı vatandaşlar sahil bandında bulunan yeşil alanlarda ailesiyle vakit geçirirken, bazı vatandaşlar ise sahilde çocuklarıyla serin suyun tadını çıkardı.

'DENİZDEKİ KAYALIKLARDAN ATLADILAR'

Deniz sezonunun Antalya'da tamamen başlamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü , Konyaaltı Sahili'ne kıyısı bulunan falezlerden atlayışı önlemek için bekçileri görevlendirdi. Falezlere çıkamayan gençler, denizin içerisinde yer alan 6 metrelik kayalıklardan atladı.

Bekçiler gün boyu sahildeki hem asayiş olaylarını önlemek hem de bu tehlikeli atlayışa 'dur' demek için görev yapmaya başladı. Sıcak havaya rağmen ağızlarından maskelerini çıkarmayan bekçiler vatandaşları da sık sık fiziki mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Koronavirüs sürecinde uzmanların sürekli dikkat çektiği sosyal mesafe kuralının sahilde uygulandığı gözlenirken, maske takılmadığı görüldü.

'SICAK HAVAYI DENİZDE DEĞERLENDİRDİK'

Sahile arkadaşlarıyla yüzmeye geldiğini ifade eden Batuhan Güler, "Koronavirüsten dolayı yapacak çok bir şey olmadığı için biz de denize geldik. Hava çok sıcak, biz de denize gelerek bunu değerlendirdik" dedi. İstanbul'dan kız arkadaşıyla Antalya'ya geldiğini belirten Sinem Aşar, "Sıcak havayı denize girerek değerlendiriyoruz. Sosyal mesafemize dikkat ediyoruz" diye konuştu.