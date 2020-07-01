Sıcaktan bunalan gençler havuzda serinliyor - Son Dakika

Kilis'te pandemi sürecinde kapalı olan yüzme havuzları, kurallara uygun şekilde yeniden hizmete girdi. Sıcaktan bunalan gençler hem havuza girerek serinliyor hem de spor yapıyor.



Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de pandemi kararları gereği kapatılan yüzme havuzları yeniden açıldı. Alınan tedbirler kapsamında, havuza gelen kişilerin ateşi ölçüldükten sonra telefon numaraları deftere kayıt ediliyor. Bir süredir etkili olan aşırı sıcaklardan bunalan gençler yüzme havuzlarına girerek serinliyor. Suriyelilerin de aralarında bulunduğu gençler, aşırı sıcaklar nedeniyle serinlemek için havuza yüzmeye geldiklerini söyledi.



Havuz işletmecisi İrfan Oylumlu, "Bu süreçte herkesin üzerine bir görev düşüyor. Alınan kararları biz de uyguluyoruz. Gelen gençlerin ateşini ölçüyoruz. İsimlerini ve telefonlarını deftere kayıt ediyoruz. Hijyen kurallarına dikkat ediyoruz" dedi.



Kilislilerin yüzmeyi öğrendiği havuz



Oylumlu, Kilislilerin büyük bölünün yüzmeyi havuzlarında öğrendiğini ifade ederek, "87 yıldır havuzumuz açık, dedemden babama, babamdan bana gelen bir süreç, dünyanın neresinde bir Kilisli varsa muhakkak bizim havuzumuza gelmiştir. Yüzmeyi öğrenmiştir. Küçük havuz dediğin zaman illaki bir insanda anısı vardır" diye konuştu. - KİLİS