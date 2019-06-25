Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan gençler havuzlarda serinliyor
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Sıcaktan bunalan gençler havuzlarda serinliyor

5 dakika önce

Adıyaman'da hava sıcaklığının etkisini göstermesiyle birlikte gençler çareyi havuzlarda yüzerek serinlemekte buluyor.

Sıcaktan bunalan gençler havuzlarda serinliyor, System.String[]
Adıyaman'da hava sıcaklığının etkisini göstermesiyle birlikte gençler çareyi havuzlarda yüzerek serinlemekte buluyor.

Hava sıcaklığının 39 dereceye kadar yükseldiği Adıyaman'da kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Kent merkezinde sıcaktan bunalan gençler havuzlarda yüzerek serinliyor. Gençler bir yandan havuzda yüzerek serinlemeye çalışırken bir yandan ise kayarak havuzun tadını çıkarıyorlar. Hem serinleyen hem de doyasıya eğlenen gençler, yaz boyunca havuzlarda serinlediklerini söyledi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:29 Kaynak: İHA
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