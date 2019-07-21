Sıcaktan bunalan güvercinlerin suda serinleme keyfi
36 dakika önce
Aksaray'da sıcak havadan etkilenen güvercinler, sulama hortumundan gelen ve ağacın dibine biriken suda serinliğin keyfini çıkardı.
Aksaray Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:04 Kaynak: İHA
'da sıcak havadan etkilenen güvercinler, sulama hortumundan gelen ve ağacın dibine biriken suda serinliğin keyfini çıkardı.
Aksaray'da hava sıcaklıklarının 35 dereceyi gördüğü bu günlerde sıcak havadan bunalan güvercinler serinlemenin yolunu buldu. Ulu Cami önündeki parkta belediye ekiplerince çimler sulanırken, hortumdan çıkan su ağacın dibinde birikti. Adeta küçük bir havuzu andıran ağacın dibine gelen güvercinler kanatlarını açarak serinliğin tadını çıkarttı. Ağaç dibinde oluşan küçük havuzda serinleyen güvercinler vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. Güvercinler hem serinledi, hem de kanatlarını çırparak adeta yıkandı. - AKSARAY
Takım elbiseli bir adam, selde ıslanmamak için çözümü kadının sırtına çıkarak buldu Anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı Su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası (2)