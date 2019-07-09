Sıcaktan bunalan halk soluğu denizde aldı
27 dakika önce
Tatilini Erdek'te geçiren tatilcilerin yanı sıra Erdek halkı da aşırı sıcaklardan bunalınca serinlemek için kendilerini denize attı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:02 Kaynak: İHA
Tatilini Erdek
'te geçiren tatilcilerin yanı sıra Erdek halkı da aşırı sıcaklardan bunalınca serinlemek için kendilerini denize attı.
Erdek'te termometreler+35 dereceyi görürken, sıcak havadan bunalan tatilciler ve ilçe halkı serinlemek üzere gün boyu kendilerini denize atarak Marmara
Denizinin serinletici sularında bol bol yüzdüler. Kapıdağ çevresini mesken tutan tatilciler kumsallarda yoğunluk oluştururken, yaz mevsimi ve tatil sezonu olması dolayısıyla konaklama tesisleri de yüzde 80 civarında doluyor. Özellikle İstanbul
, Ankara
, Eskişehir
, Bursa
ve Türkiye
'nin çeşitli şehirlerinden tatile gelen turistler Marmara Denizinin gözdesi Erdek ve çevresini tercih ediyor. Erdek'in denize kıyısı bulunan Ocaklar ile Turan mahalleleri, Cumartesi ve Pazar günleri günübirlik tatile gelenleri ağırlamakta zorlanırken, özellikle hafta sonları akşam saatlerinde Erdek- Bandırma
karayolunda uzun araç konvoyları oluşuyor. - BALIKESİR
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