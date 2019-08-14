Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan havuzda serinledi
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Sıcaktan bunalan havuzda serinledi

37 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için soluğu Pazaryeri Belediyesi'nin açmış olduğu yüzme havuzunda aldı.

Sıcaktan bunalan havuzda serinledi, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için soluğu Pazaryeri Belediyesi'nin açmış olduğu yüzme havuzunda aldı.

Bayram tatilinde Pazaryeri ilçesine gelen vatandaşlar bayramda hava sıcaklığının mevsim normallerinden fazla olması, sıcaklığın ilçede 35-36 dereceye kadar ulaşması nedeni ile serinlemek için soluğu ilçede de bulunan yüzme havuzunda aldı.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ilçede yeni açılan yüzme havuzunu görünce hayran kaldıklarını belirtirken, havuzun temiz olması ve kullanışlı olması ve havuzun tekrar ilçe halkının kullanımına kazandıran, Bu sosyal tesisi ilçe halkına sunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e teşekkür ettiler.

Pazaryeri Belediyesi bünyesinde hizmet eden yüzme havuzu sorumlusu Belediye Personeli Yusuf Şakar ve Melih Hasgül, bayram tatili nedeni ile yüzme havuzunda yoğunluk yaşandığını belirterek "Bayram nedeni ile Pazaryeri ilçemizde bulunan yüzme havuzuna günde yaklaşık iki yüz kişi gelmektedir. Yüzme havuzumuzda her türlü tedbirler alınmış olup her türlü olumsuzluklar için cankurtaran ve teknik ekibimiz hazır bulunmaktadır" dedi. - BİLECİK
Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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