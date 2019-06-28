Sıcaktan bunalan hayvanlar derede serinletiliyor
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- Dere kenarında yıkanmayı bekleyen koyunlar Hayvan sahibi ve çocukları tarafından koyunların derede sabunlu suyla yıkanması Derede yıkanan koyunların sudan çıkışı Koyun sahibinin konuşması GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayvan sahipleri ve çobanlar, sıcak havadan bunalan...
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:18 Kaynak: AA
- Dere kenarında yıkanmayı bekleyen koyunlar
Hayvan sahibi ve çocukları tarafından koyunların derede sabunlu suyla yıkanması
Derede yıkanan koyunların sudan çıkışı
Koyun sahibinin konuşması GAZİANTEP - Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde hayvan sahipleri ve çobanlar, sıcak havadan bunalan koyunlarını derede serinletiyor.
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