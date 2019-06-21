Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan hayvanlar suda serinliyor
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Sıcaktan bunalan hayvanlar suda serinliyor

1 saat önce

Muş'ta havaların iyice ısınması nedeniyle bunalan büyükbaş hayvanlar, nehir ve göletlerde serinletiliyor.

Sıcaktan bunalan hayvanlar suda serinliyor, System.String[]
Muş'ta havaların iyice ısınması nedeniyle bunalan büyükbaş hayvanlar, nehir ve göletlerde serinletiliyor.

Hava sıcaklığının 32-33 dereceye ulaştığı Muş'un Kardeşler köyünde sıcaktan bunalan hayvanlar, suya sokularak serinletilmeye çalışılıyor. Sıcaktan bunalan hayvanları suya sokan çobanlar, 2-3 saat boyunca hayvanları suda tutuyor. Kardeşler köyünde çobanlık yapan Muhammed Kanşıray, hayvanları serinletmek için suya getirdiğini söyledi. Sıcaktan bunalan hayvanları suya soktuklarını belirten Kanşıray, "Hayvanlar suya girerek 2-3 saat suda kalıyorlar. Her gün suya giriyorlar. Havalar artık iyice ısındı" dedi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:37 Kaynak: İHA
muş, Güncel
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