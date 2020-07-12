Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu kokteyl - Son Dakika

Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu kokteyl

GAZİANTEP'te, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanlar kadar hayvanları da etkiliyor.

GAZİANTEP'te, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların büyük kısmı barınaklarındaki gölgeliklerde yatarken, bazılarına ise dondurulmuş meyve kokteylleri ve dondurulmuş et verilerek serinletilmeye çalışılıyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte, 325 tür ve 7 bini aşkın hayvanın barındığı Hayvanat Bahçesi'nde sıcaktan etkilenen bazı hayvanlar için çeşitli tedbirler alındı. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde ayı, aslan ve kaplanlar gölgeliklerde korunup, günün büyük bölümünü barınaklarındaki havuzlarında geçiriyor. Ancak bakıcılar hayvanları sıcakların üst seviyeye çıktığı saatlerde, dondurulmuş meyve kokteyli ve dondurulmuş et ile besleyerek serinlemelerine yardımcı oluyor. Ayı ve yırtıcı hayvanların bakıcılarının verdiği buz kokteylleri ile karınlarını doyurarak serinlemesini ziyaretçiler ilgiyle izliyor.

Usta gazeteci AK Parti kurmaylarına bizzat sordu: Ayasofya, erken seçimin habercisi mi?
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
'BU BESİNLERİ YİYİNCE MUTLU OLUYORLAR'

Sıcaktan etkilenen deve ve devekuşları ise bakıcıları tarafından sık sık vücutlarına hortumla su sıkılarak serinletiliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, sıcaklara karşı tedbirleri aldıklarını söyledi. Hayvanların aşırı sıcaklardan etkilenmemeleri için çaba harcadıklarını belirten Özsöyler, "Havaların ısınmasıyla birlikte, kaplanlar, leoparlar, ayılar, devekuşları, develer gibi hayvanları serinletmek için gerekli önlemleri alıyoruz. Hayvanlar, sıcakta barınaklarındaki havuzlarına giriyorlar. Tabi bu yetmiyor ve biz kendilerine serin tutacak yiyecekler veriyoruz. Bunun için de ayılara dondurulmuş meyve kokteyli, yırtıcı hayvanlara ise dondurulmuş et kokteyli veriyoruz. Böylece hayvanların hem serinlemelerini hem de yaşam standartlarının yükselmesini sağlıyoruz. Hayvanların ise bu besinleri yedikleri zaman mutlu olduklarını gözlemliyoruz" dedi.

PANDEMİDEN SONRA 52 BİN ZİYARETÇİ

Dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan Gaziantep Hayvanat Bahçesi 1 Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine yeniden açtı. Ziyarete kapanmasının ardından düzenli dezenfekte edilen bahçedeki hayvanların sağlık kontrolleri de sık aralıklarla yapıldı. Celal Özsöyler, açılıştan sonra hayvanat bahçesini 52 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade ederek, bu rakamın giderek artacağını söyledi.


- Neş
Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu kokteyl - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

10:38 Usta gazeteci AK Parti kurmaylarına bizzat sordu: Ayasofya, erken seçimin habercisi mi? 10:17 Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek 10:08 Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor 09:53 İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti 09:33 Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek 08:56 Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi 08:55 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu 08:46 Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi 08:00 Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak 05:46 Otomobil 2 metreden apartman bahçesine düştü, sürücü yaralandı 22:56 Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 18:45 Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Usta gazeteci AK Parti kurmaylarına bizzat sordu: Ayasofya, erken seçimin habercisi mi?
10:38
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
10:17
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
10:08
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
09:53
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
09:33
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
08:56
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
08:55
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
08:46
Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak
08:00
Otomobil 2 metreden apartman bahçesine düştü, sürücü yaralandı
05:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 10:47:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu kokteyl - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]