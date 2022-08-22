Sıcaktan bunalan hayvanların buzlu meyve keyfi - Son Dakika
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Sıcaktan bunalan hayvanların buzlu meyve keyfi

22.08.2022 11:28
Sıcaktan bunalan hayvanların buzlu meyve keyfi

Sıcaktan bunalan hayvanların buzlu meyve keyfi Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde sıcaktan bunalan hayvanlar, buzlu meyvelerle serinledi.

Sıcaktan bunalan hayvanların buzlu meyve keyfi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde sıcaktan bunalan hayvanlar, buzlu meyvelerle serinledi.

Bursa'da hava sıcaklığının nemle birlikte 33 dereceyi bulması, hem insanlar hem hayvanları olumsuz etkiliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin sevimli misafirleri de sıcak havalarda, buzlu meyve kokteylleriyle hem serinliyor hem de karnını doyuruyor. Zoopark görevlileri, özel olarak hazırladıkları buzlu meyveleri hayvanlara elleriyle vererek serinlemelerini sağlıyor.

Bakıcıların ellerinden buzlu karpuz ve kavun yiyen tapirler, serin serin karınlarını doyurmanın keyfine vardı. En şanslılar ise, sürekli suyun içinde olmaktan keyif duyan penguenler oldu. Bakıcısının elinden soğuk balıkları kapan, soluğu suyun içinde aldı. Çeşitli meyvelerden oluşan buzlu kokteyler için ise bir biriyle yarışan maymunlar, çocukların ilgi odağı oldu.

Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret eden minikler de büyük sevinç yaşadı. Çocuklar hayvanat bahçesine hayran kaldıklarını ifade ettiler.

Hayvanat bahçesindeki diğer hayvanların, sıcaktan korunmak için sürekli gölge alanları seçmesi dikkat çekti.

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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalan hayvanların buzlu meyve keyfi - Son Dakika

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