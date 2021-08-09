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Sıcaktan bunalan İstanbul'a müjdeli haber! Çarşamba günü yağışlar geliyor - Son Dakika

Sıcaktan bunalan İstanbul'a müjdeli haber! Çarşamba günü yağışlar geliyor

09.08.2021 09:02

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre, bu hafta ülke genelinde sağanak yağışlar olacak. Özellikle Karadeniz bölgesi için yapılan bilgilendirmede olumsuzlara karşı dikkatli olunması istendi. Kavurucu sıcakların yaşandığı İstanbul'da ise yağışlar Çarşamba günü kendisini gösterecek. Günlerdir yangınlarla boğuşan Ege ve Antalya'da ise halen risk devam ettiği için turuncu kategori uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre özellikle Karadeniz bölgesinde yağışlar etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün ve yarın olmak üzere Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR HAFTA BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Hafta genelinde ise Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Yozgar, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Karaman, Sivas, Ordu, Tokat, Osmaniye, Hatay, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Giresun, Rize, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Artvin'de sağanak yağış etkili olacak.

OLUMSUZLARA KARŞI UYARI YAPILDI

Kuvvetli yağışların salı akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sel, su baskını, heyecan, yıldırım, yerel doğu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı Meteoroloji tarafından uyarı geldi.

EGE VE ANTALYA TURUNCU KATEGORİDE

Ege Bölgesi ile Antalya, Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi'nin (MEUS) 9 Ağustos'a ilişkin haritalarında, orman yangınları riski açısından 'turuncu' kategoride gösterildi.

9 Ağustos tarihli haritada turuncu alarm verilen bölgeler artıyor. Ege Bölgesi'nin neredeyse tamamında turuncu renkle yüzde 60-70 oranlı risk uyarısı var. Antalya, Edirne, Güney Marmara, Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa- Mardin arası bölgelerdeki risk alanları artış gösteriyor.

VALİ KÖŞGER: ORMANA GİRİŞ YASAĞI YÜRÜRLÜKTE

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de MEUS risk harikalarıyla ilgili sosyal medyadan uyarıda bulundu. Vali Köşger, Değerli İzmirliler, önümüzdeki 3 günün yangın risk haritalarına göre kentimiz de yüksek risk grubundadır. Ormanlara giriş yasağı kararımız yürürlükte olmakla birlikte, şehir içi/dışı, yol kenarlarında lütfen yangına sebebiyet verecek her türlü eylemden uzak duralım" dedi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞLAR İSTANBUL'DA

Kavurucu sıcakların yaşandığı İstanbul'da Çarşamba günü sağanak yağışlar etkili olacak. Çarşamba gününden itibaren ülkenin kuzeyinde etkili olacak olan sağanak yağışlar Kahmaranmaraş, Kayseri, Nevşehir, Kütahya, Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Kars'ta etkili olacak.

PERŞEMBE GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ KUZEYDE ETKİLİ

Perşembe günü sağanak yağış kuzeyde etkili olmaya devam edecek. Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar hissedilir derecede olacak. Haftanın son gününde ise hava durumu perşembe günü ile benzerlik gösterecek. Kuzeyde etkili olan sağanak yağış güneyde sıcak hava olarak kendisini gösterecek.

Sıcaktan bunalan İstanbul'a müjdeli haber! Çarşamba günü yağışlar geliyor

Meteoroloji, Karadeniz, İstanbul, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalan İstanbul'a müjdeli haber! Çarşamba günü yağışlar geliyor - Son Dakika


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