Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan İstanbullular sahil kenarlarına akın etti
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Sıcaktan bunalan İstanbullular sahil kenarlarına akın etti

1 saat önce

SICAKTAN bunalarak sahil kenarlarına akın eden İstanbullular, denize girip serinledi, mangal yaktı.

Sıcaktan bunalan İstanbullular sahil kenarlarına akın etti, System.String[]
SICAKTAN bunalarak sahil  kenarlarına akın eden İstanbullular, denize girip serinledi, mangal yaktı.  Sıcaktan bunalan vatandaşların tercih ettiği yerlerden biri de   Zeytinburnu Sahili oldu. Bazı vatandaşlar ailecek sahil kenarında mangal yaktı, bazı vatandaşlar da denize girip serinledi. Denize giren, parkta oyunlar oynayarak eğlenen çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.  Sahilde piknik yapan ve arkadaşlarıyla birlikte tavla oynayan Hakan Özer, "Çok şükür geldik, serinleyelim istedik. Çok kalabalık ama vakit güzel geçiyor, dinleniyoruz. Kahvaltı ile başladık. 2 buçuk saattir buradayız. İnşallah hava kararana kadar buradayız" dedi. Çocuklarıyla birlikte sahile gelen Bahri Akman, "4 tane kız çocuğum var. İkisi büyüdü bizimle gezmek istemiyor. Bu ikisi bizi dinliyor. Bizde getirdik, mangalımızı yakacağız, sonra da gideceğiz" diye konuştu. 10 yaşındaki Melisa Gültepe ise, "Denizde yüzmek istiyorum ama korkuyorum, boğulurum diye. Mangal yapıyoruz. İstanbul'da hava çok sıcak o yüzden buraya geliyoruz" ifadelerini kullandı. Mangal için hazırlık yapan Lokman Oyalı ise, "Haftanın yorgunluğunu atmak için buraya geldik. Akşama kadar buradayız" dedi.

(Fotoğraf)
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:50 Kaynak: DHA
Zeytinburnu, İstanbul, Güncel
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