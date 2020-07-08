Sıcaktan bunalan Kangallar, suyla serinletiliyor - Son Dakika

Sıcaktan bunalan Kangallar, suyla serinletiliyor

Sıcaktan bunalan Kangallar, suyla serinletiliyor Anadolu aslanı olarak bilinen dünyaca ünlü Kangal ırkı koruma köpekleri, kavurucu sıcaklardan etkilenmemeleri için soğuk suyla duş aldırılıyor Anadolu aslanı olarak bilinen dünyaca ünlü Kangal ırkı koruma köpekleri, kavurucu...

Sıcaktan bunalan Kangallar, suyla serinletiliyor

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Anadolu aslanı olarak bilinen dünyaca ünlü Kangal ırkı koruma köpekleri, kavurucu sıcaklardan etkilenmemeleri için soğuk suyla duş aldırılıyor

SİVAS - Anadolu aslanı olarak bilinen dünyaca ünlü Kangal ırkı koruma köpekleri, kavurucu sıcaklardan etkilenmemeleri için soğuk suyla duş aldırılıyor.

Sivas'ta kavurucu sıcaklar insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Soğuk iklim hayvanları olarak bilinen dünyaca ünlü Kangal ırkı köpekler, bunaltan sıcak havalardan etkilenmemeleri için sahipleri tarafından farklı yöntemler uygulanıyor. Altınyayla ilçesinde Kangal ırkı köpeği yetiştiriciliği yapan Umut Taşdelen, köpeklerin sıcaktan etkilenmemeleri için 2 saatte bir kuyudan çıkarttığı soğuk suyla duş aldırıyor. Hortum yoluyla suyla ıslatılan ve kimi zaman dondurulmuş yiyecekler verilen Kangal köpekleri, bunaltıcı sıcaklarda bir nebzede olsa serinleme fırsatı buluyor.

Sıcak havayı sevmiyorlar

Kangal ırkı köpeği yetiştiricisi Umut Taşdelen, dünyaca ünlü kangal ırkı köpeklerin sıcak havaları sevmediğini belirterek, "Dünyaca ünlü olan Kangal köpeklerini burada üretip Türkiye'nin bazı bölgelerine ve yurtdışına sevkiyatlarını yapıyorum. Bilindiği gibi Kangal köpekleri dünyaca meşhur bir köpektir. İri cüssesiyle, zekasıyla ünlü bir ırktır. Fakat bu köpekler sıcak iklimi fazla sevmiyorlar. Onun için de sıcak bölgelerde bu köpeğe vatandaş bakamıyor. Burada hava 30- 35 dereceyi buluyor. Biz de bunun önlemini alıyoruz. 2 saatte bir hayvanları serinletmek amaçlı yıkıyoruz. Yuvalarını ıslatıyoruz. Güzel bir şekilde bunlara soğuk yiyecekler veriyoruz. Normalde kışı daha çok seviyorlar. Hatta kar yağdığı zaman bayağı bir seviniyorlar. Karda oynuyorlar. Sıcak olmasına rağmen de hayvan görevini terk etmiyor. Bunalsa da görevi ne olursa olsun yapıyor Kangal köpekleri" dedi.

Kimi gölgede kimi yuvasında

Taşdelen, sıcak havalardan bunalan kangal ırkı köpeklerinin kimisinin yuvasında kimisinin de gölgede olduğunu ifade ederek, " Bu havalarda hayvanlar serinlemezse tüy yapıları bozulur. Hayvanlar bunalır ve sersem gibi olur. Yıkanmazsa, temizlenmezse dış parazit gibi parazit olayları da olur. Mecbur yıkanması ya da serin imkanlar sağlanması gerekir bunlara. Şu anda hava 30 - 35 derece. Göründüğü gibi bazı köpeklerinde dilleri dışarıda. Bu hayvanlarda terleme olmaz. Ağız yoluyla yani diliyle ter atımını sağlar. Kimi hayvan yuvasında kimi hayvan dışarıda gölgede yatıyor. Sıcağı sevmediğinden dolayı hayvanlar sürekli gölge aramakta" diye konuştu.

Altınyayla, Taşdelen, Kangal, Sivas, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sıcaktan bunalan Kangallar, suyla serinletiliyor - Son Dakika
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