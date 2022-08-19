Sıcaktan bunalan kaplumbağa musluktan akan suyla böyle serinledi

Şahinbey ilçesine bağlı Gerciğin Mahallesi yaşayan vatandaşlar dün öğlen saatlerinde aşırı sıcaktan bunalan kaplumbağanın su aradığını fark etti. Çorak toprak üzerinde yürüyen kaplumbağayı eline alan bir vatandaş, susayan kaplumbağaya musluktan akan su damlalarını içirtti. Kaplumbağanın su içmesi ve serinlemeye çalışması cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken vatandaşın sıcaktan bunalan kaplumbağayı serinletmeye çalıştığı o anlar yürekleri ısıttı.

GAZİANTEP - Gaziantep 'te vatandaşlar sıcaktan bunalan bir kaplumbağayı musluktan akan su damlalarıyla serinletti. Yürekleri de serinleten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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