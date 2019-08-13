Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişeden su içirdi
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Sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişeden su içirdi

15 dakika önce

Sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişeden su içirdiSİİRT - Siirt'te bir vatandaş, sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişede su içirdi.

Sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişeden su içirdi, System.String[]
Sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişeden su içirdi
SİİRT - Siirt'te bir vatandaş, sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişede su içirdi.
Siirt'te bir kişi, sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişe de su içirip, susuzluğunu giderdi. O anları da cep telefonuna saniye saniye kaydeden vatandaş, herkesin takdirini topladı. Kent merkezinde bir kişi, bahçesinde hareketsiz halde bir kaplumbağa gördü. Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu merkezde güneşin altında kalan kaplumbağanın susadığını düşünen hayvan sever, eline aldığı pet şişeyle kaplumbağanın yanına gitti. Yanına yaklaşan kişiyi gören kaplumbağa önce kabuğuna çekildi, ardından suyu görünce tekrar çıkıp kendisine uzatılan sudan içti.
Sıcaktan hareketsiz duran kaplumbağaya su içirilmesi, hayvan sever vatandaşların takdirini kazandı.
Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 10:57 Kaynak: İHA
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