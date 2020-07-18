Sıcaktan bunalan kediler çeşmelere koştu - Son Dakika

Sıcaktan bunalan kediler çeşmelere koştu

Bursa'da aşırı sıcaklar insanlar kadar hayvanları da bunaltıyor.

Bursa'da aşırı sıcaklar insanlar kadar hayvanları da bunaltıyor. Sıcaktan bitkin düşen kediler, her mahalle başında cami ve hayrat çeşmelerine koşarak kana kana su içti.


Hava sıcaklığının mevsim normallerinde olmasına rağmen bunaltıcı sıcak kedileri de vurdu. Hayvanlar su ihtiyaçlarını su birikintisinden veya vatandaşların koyduğu kaplardan gidermeye çalışıyor. Ancak bazı kedilerin mahalle çeşmelerinden, hayratlardan veya cami şadırvanlarından su içmeye kalkması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde, bir kedinin akan çeşmeden su içmesi ve yanına gelen vatandaştan korkmaması dikkati çekti. Bir kedinin ise cami şadırvanına gelerek, vatandaşlara çeşmeyi açmalarını istercesine baktığı görüldü. Vatandaşın susayan kediye börek ayırması ise gülüşmelere vesile oldu. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 09:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalan kediler çeşmelere koştu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:16 TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi 14:12 Son Dakika: Bağcılar'da polislere silahlı saldırı 13:58 Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 13:22 İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı 13:10 Maçka Parkı'nda sağlık çalışanlarına saldıran şahıs için 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi 12:44 Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi 12:36 İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü 12:04 Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi 11:27 Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı 11:16 Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı 11:01 Annesinin 80 liralık pazar parasıyla spor salonuna yazılan genç sporcu dünya 4.'sü oldu 10:48 Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti 10:23 Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
15:16
Son Dakika: Bağcılar'da polislere silahlı saldırı
14:12
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
13:58
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
13:44
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
13:31
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
13:22
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanlarına saldıran şahıs için 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi
13:10
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
12:44
İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü
12:36
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
12:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 15:23:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıcaktan bunalan kediler çeşmelere koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]