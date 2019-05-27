Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan kendini İstanbul Boğazı'nın serin sularına bıraktı

Sıcaktan bunalan kendini İstanbul Boğazı'nın serin sularına bıraktı

4 saat önce

Sarıyer'de sıcak havadan bunalan vatandaşlar, kendilerini İstanbul Boğazı'nın serin sularına bıraktı.

Sıcaktan bunalan kendini İstanbul Boğazı'nın serin sularına bıraktı, System.String[]
Sarıyer'de sıcak havadan bunalan vatandaşlar, kendilerini İstanbul Boğazı'nın serin sularına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkarak 30 derecelere yaklaştı. Havaların sabah saatlerinden itibaren ısınmasıyla vatandaşlar soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı. Kimi vatandaşlar boğaz kenarında yürüyüş yaparken kimi vatandaşlar ise kendilerini boğazın serin sularına bırakarak nefes aldı. Boğazın serin sularına kendisini bırakan bir vatandaş, "Serinlemek için başka çare bulamadık. Hava sıcak, bizde değerlendirmek istedik. Serinlemiş olduk, boğazın serin sularında. Akıntıya rağmen keyifliydi" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:55 Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sarıyer, İstanbul Boğazı, Güncel
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