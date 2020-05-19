Sıcaktan bunalan kişinin hortumla serinleme görüntüleri izleyenleri gülümsetti - Son Dakika

Sıcaktan bunalan kişinin hortumla serinleme görüntüleri izleyenleri gülümsetti

Serik ilçesinde sıcak havadan bunalan kişinin, evinin balkonunda hortumla başından aşağı su dökerek serinlemeye çalıştığı anların görüntüsü izleyenleri gülümsetti.

Serik ilçesinde sıcak havadan bunalan kişinin, evinin balkonunda hortumla başından aşağı su dökerek serinlemeye çalıştığı anların görüntüsü izleyenleri gülümsetti. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Biçer, kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığından bunalınca çareyi evinin balkonunda hortumla serinlemekte buldu. Üzerinde elbiseleriyle başından aşağı hortumla su dökerken videosunu çeken Biçer, görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Biçer'in görüntüleri izleyenleri tebessüm ettirdi ve beğenildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle deniz ve ırmakta yüzmediği için aşırı sıcağa dayanamadığını belirten Biçer, "Soğuk suyu seviyorum. O zaman ne yapıyorum? Irmağı ayağıma getiriyorum." dedi. Annesine seslenen Biçer, "Anacığım, aç suyun tazyiğini, oh soğuk soğuk. Yanıyorsun Fuat abi, yanıyorsun İbrahim." diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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