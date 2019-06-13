Sıcaktan bunalan köpeğe polis şefkati
1 saat önce
Amasya'da sıcaktan bunalan ve çeşme başında dolaşan köpeğe polis çeşmeyi açarak eliyle su içirdi.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:30 Kaynak: İHA
'da sıcaktan bunalan ve çeşme başında dolaşan köpeğe polis çeşmeyi açarak eliyle su içirdi.
Amasya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğünde çalışan Yusuf Öztürk
, yaptığı bir davranışla büyük takdir topladı. Çeşme
yanında dolaşan köpeğin susadığını fark eden Öztürk, çeşmeyi açarak eliyle köpeğe su içirdi. Öztürk, köpeği sevmeyi de ihmal etmedi. Suyu içen köpek daha sonra gözden kayboldu. - AMASYA
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