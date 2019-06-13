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Sıcaktan bunalan köpeğe polis şefkati

54 dakika önce

Sıcaktan bunalan köpeğe polis şefkatiAMASYA - Amasya'da sıcaktan bunalan ve çeşme başında dolaşan köpeğe polis çeşmeyi açarak eliyle su içirdi.

Sıcaktan bunalan köpeğe polis şefkati
AMASYA - Amasya'da sıcaktan bunalan ve çeşme başında dolaşan köpeğe polis çeşmeyi açarak eliyle su içirdi.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde çalışan Yusuf Öztürk, yaptığı bir davranışla büyük takdir topladı.
Çeşme yanında dolaşan köpeğin susadığını fark eden Öztürk, çeşmeyi açarak eliyle köpeğe su içirdi. Öztürk, köpeği sevmeyi de ihmal etmedi. Suyu içen köpek gözden kayboldu.
Sıcaktan bunalan köpeğe polis şefkati
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:58 Kaynak: İHA
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