Sıcaktan bunalan köpek içecek dolabına girdi
1 saat önce
ANTALYA'da sıcaktan bunalan köpek, içecek dolabının kapısını başıyla açarak içine girdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:22 Kaynak: DHA
ANTALYA'da sıcaktan bunalan köpek, içecek dolabının kapısını başıyla açarak içine girdi.
Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 60 ölçüldüğü turizm kenti Antalya
'da yaşayanlar ve turistler, denizde ve havuzlarda serinliyor. Sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da bunaltıyor. Kent merkezindeki marketin önünden geçen Rus turiste ait olduğu öğrenilen Pomeranian boo cinsi köpek, içecek dolabının kapısını başıyla açıp içine girdi. Dolabın alt kısmındaki boşluğa uzanarak yatan köpek, sahibi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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