Sıcaktan bunalan mandalar nehirde serinliyor - Son Dakika

Sıcaktan bunalan mandalar nehirde serinliyor

Muş'ta son günlerde yaşanan bunaltıcı sıcaklar nedeniyle hayvancılık yapan vatandaşlar, büyükbaş hayvanlarını Karasu Nehri'nde serinletiyor.

Muş'ta son günlerde yaşanan bunaltıcı sıcaklar nedeniyle hayvancılık yapan vatandaşlar, büyükbaş hayvanlarını Karasu Nehri'nde serinletiyor.

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Muş'ta vatandaşların geçim kaynağı olan mandalar, aşırı sıcakların hakim olduğu kentte günün 2-3 saatini nehirde serinleyerek geçiriyor. Hasköy ilçesine bağlı Azıklı, Karakütük, Sarıbahçe ve Umurca köylerinde binin üzerinde bulunan mandalar, Karasu Nehri'ne sokularak serinletiliyor.

Karakütük köyü sakinlerinden Ahmet Özdemir, çiftçilik ve hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını söyledi. Azıklı, Karakütük ve Umurca köylerinde ağırlıklı olarak manda yetiştiriciliği yapıldığını aktaran Özdemir, "Mandalarımız öğle 12.00 gibi suya giriyor, aşağı yukarı iki saat suda kalıyor. Havalar çok sıcak. Akşam da 17.00'de bir saat suyun içerisine bırakıyoruz. Daha sonra hayvanları otlatıp köye götürüyoruz. Havalar sıcak olduğu için hayvanlar bunalıyor, su olmazsa dayanamıyorlar. Onun için bol bol suyla bunları yıkayıp, dinlendirip ahırlara yerleştiriyoruz. Bu bölgenin geçim kaynağı hayvancılıktır. Başka bir işimiz olmadığı için geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz" dedi.

(İHA)

Karakütük, Karasu, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 09:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalan mandalar nehirde serinliyor - Son Dakika
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