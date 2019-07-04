Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan martı çeşmenin altında dakikalarca banyo yaptı
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Sıcaktan bunalan martı çeşmenin altında dakikalarca banyo yaptı

1 saat önce

Sıcaktan bunalan martı çeşmenin altında dakikalarca banyo yaptıSİNOP - Sıcak hava kuşkusuz en çok hayvanları etkiliyor.

Sıcaktan bunalan martı çeşmenin altında dakikalarca banyo yaptı
SİNOP - Sıcak hava kuşkusuz en çok hayvanları etkiliyor.
Sinop'ta sıcaktan bunalan bir yavru martı çeşmeden damlayan su damlacıklarıyla serinlemek istedi. Durumu fark eden bir vatandaş martının imdadına yetişti ve çeşmenin suyunu biraz daha açtı. Yavru martı şırıl şırıl akan suda dakikalarca banyo yaptı.
Güneşlendi, çıkıp tekrar geldi.
Sıcaktan bunalan martı çeşmenin altında dakikalarca banyo yaptı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:11 Kaynak: İHA
Genel
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