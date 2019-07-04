Sıcaktan bunalan martı çeşmenin altında dakikalarca banyo yaptı
1 saat önce
Sıcaktan bunalan martı çeşmenin altında dakikalarca banyo yaptıSİNOP - Sıcak hava kuşkusuz en çok hayvanları etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:11 Kaynak: İHA
Sıcaktan bunalan martı çeşmenin altında dakikalarca banyo yaptı
SİNOP - Sıcak hava kuşkusuz en çok hayvanları etkiliyor. Sinop
'ta sıcaktan bunalan bir yavru martı çeşmeden damlayan su damlacıklarıyla serinlemek istedi. Durumu fark eden bir vatandaş martının imdadına yetişti ve çeşmenin suyunu biraz daha açtı. Yavru martı şırıl şırıl akan suda dakikalarca banyo yaptı.
Güneşlendi, çıkıp tekrar geldi.
Oyuncu Şevket Çoruh, 22 yaşındaki kızının mezuniyet törenine katıldı
Paris Temyiz Mahkemesi TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "inanç masası" açıklaması