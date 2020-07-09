Sıcaktan bunalan maymunların buzlu meyve kokteyli keyfi - Son Dakika

Sıcaktan bunalan maymunların buzlu meyve kokteyli keyfi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yüksek nem ve sıcaktan bunalan hayvanlar, buzlu meyve kokteylleri ve fıskiyelerden akan sularla serinliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yüksek nem ve sıcaktan bunalan hayvanlar, buzlu meyve kokteylleri ve fıskiyelerden akan sularla serinliyor. Özel olarak hazırlanan buzlu meyve kokteyllerini yiyen maymunlar ile ayıların su havuzlarında oynamaları renkli görüntüler oluşturdu.

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Hava sıcaklığı 36 dereceye kadar çıkan Antalya'da yüzde 90 oranına varan nemden insanların yanı sıra hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Kepezaltı bölgesinde 400 dönümlük ormanlık arazi içerisine kurulu Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 150 türde bin 500'ü geçkin hayvana ev sahipliği yapıyor. Temmuz ayında bastıran sıcak hava ve bunaltıcı nem sonrası hayvanat bahçesi yönetimi de primat grubu ve suyu seven hayvanların hem sıcaklıklardan etkilenmemesi hem de kaybettikleri enerjiyi geri kazanabilmeleri için çeşitli serinleme metotları uyguluyor. Sıcaktan olumsuz etkilenen hayvanların yaşam alanlarını fıskiye sistemiyle sulayan yetkililer, sıcağa dayanıklı ancak yoğun enerjiye ihtiyaç duyan primat grubundan maymunlara da buzlu meyve kokteyli vererek jest yapıyor. Bakıcıları tarafından kendileri için özel hazırlanan ve içerisinde muz, kayısı, kavun, havuç, armut gibi meyvelerden oluşan kokteyli büyük bir iştahla yiyen maymunlar, bir yandan enerji depolarken bir yandan da dondurulmuş meyvelerle serinliyor.

Yaşam alanları fıskiyeyle sulanan ve havuzları su ile doldurulan ayıların ise oynayarak serinlemeleri renkli görüntüler oluşturuyor. Fıskiyelerden akan tazyikli suyu görünce çamur banyosu için toplanan kızıl geyikler de, hem besleniyor hem de havadan dökülen su tanelerinin altında serinliyor.

"KÜÇÜK BİR ÇOCUK GİBİ OYNUYORLAR"

Antalya Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, 150 türde bin 500'ü geçkin hayvana ev sahipliği yaptıklarını kaydetti. Antalya'nın yaz aylarında sıcak bir bölge olduğuna işaret eden Arsun, bu sıcaklıktan hoşlanan ve hoşlanmayan hayvanlar olduğunu, bu yüzden yönetim olarak beslenme ile serinletme yöntemlerinde yaz aylarında değişikliğe gittiklerini aktardı. Arsun, "Hem oyalansınlar hem de sıcağın etkisini az hissetmeleri için böyle bir uygulama yapıyoruz. Bazı hayvanlarımıza soğutulmuş meyve ve sebze karışımı veriyoruz. Barınak planlaması hayvanların sıcak ve soğuk ihtiyaçlarına göre yapıldı. Değişen hava koşullarına göre de hayvanlar bu alanlardan yararlanıyorlar. Yazın özellikle primatlar meyve, sebze ve tohumlarla beslenen hayvanlar. Enerji ihtiyaçları daha çok olacağı için yaz aylarında meyve sebze ağırlıklı besleniyorlar. Primat grupları için sulama sitemini kullanıyoruz. Fıskiyeler, havuz ve gölgeler bulunuyor. Bazı geyik gruplarımız için özellikle çamur banyoları yaptırıyoruz. Hem parazitlerinden arınıyorlar hem de çamurun verdiği soğutucu etkiden faydalanıyorlar. Onları izlerken hakikaten görsel bir şölen oluşuyor. Küçük bir çocuk gibi su ve çamurla oynuyorlar" dedi.

(Suat Metin - Burak Yalman/İHA)

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalan maymunların buzlu meyve kokteyli keyfi - Son Dakika
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