Sıcaktan bunalan sokak köpeğinin gülümseten havuz keyfi - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sıcaktan bunalan bir köpeğin havuza girerek serinlemesi görenleri gülümsetti.
İlçede etkili olan sıcak havalar insanlar gibi hayvanları da bunalttı.
Sıcaktan bunalan bir köpek, Belediye Pasajı'nda bulunan süs havuzunun içine girerek serinlemeye çalıştı.
Çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden havuz başında serinleyen sevimli köpek, sudan çıkmak istemedi.
Köpeğin serinlemek için bulduğu çözüme şaşıran vatandaşlar, fotoğraf çekti.
Köpeğin havuzda serinlediği anlar vatandaşları gülümsetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 11:21 - Kaynak: AA
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