Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan tamirci, araç fanıyla serinledi
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Sıcaktan bunalan tamirci, araç fanıyla serinledi

1 saat önce

AKSARAY'da sıcaktan bulanan otomobil tamircisi Uğur Ulu, tamir sırasında araç fanıyla serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan bunalan tamirci, araç fanıyla serinledi, System.String[]
AKSARAY'da  sıcaktan bulanan otomobil tamircisi Uğur Ulu, tamir sırasında araç fanıyla serinlemeye çalıştı. 
Kentte hava sıcaklığının 30 dereceyi bulması, özellikle açık havada çalışanları etkilemeye başladı. Sanayi sitesinde otomobil tamir eden Uğur Ulu, iş yerinin önünde bunaltıcı sıcak altında çalışırken eski araç fanıyla da serinlemeye çalışıyor. Orucun da etkisiyle sıcaklığın daha fazla hissedildiğini söyleyen Ulu, "Biz de böyle bir çözüm bulduk.  Elimizde bulunan yedek fanı aracın aküsüne bağlayarak çalıştırıp, serinlemeye çalışıyoruz "dedi. 
 


- Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:45 Kaynak: DHA
Aksaray, Güncel
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