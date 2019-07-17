Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan tavşanların dondurma keyfi
Son Dakika Güncel Haber

Sıcaktan bunalan tavşanların dondurma keyfi

2 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesinde bir kafede masaları gezen yaban tavşanlarının, müşterilerin uzattığı dondurmalardan yemesi renkli görüntüler oluşturdu.

Sıcaktan bunalan tavşanların dondurma keyfi, System.String[]
Siirt'in Eruh ilçesinde bir kafede masaları gezen yaban tavşanlarının, müşterilerin uzattığı dondurmalardan yemesi renkli görüntüler oluşturdu. Eruh'ta bir kafe sahibi, bağda bulduğu yaban tavşanlarını iş yerine getirip beslemeye başladı. Emin Aksu isimli iş yeri sahibi, 'Yaban' ismini verdiği tavşanları müşterilerle iç içe olmaya başladı. Bazı müşteriler, tavşanın yeşillik yemediğini görünce dondurma ikram etti. Tavşanların, müşterilerin uzattığı dondurmaları yemesi renkli görüntüler oluşturdu.
(İHA)
Yaban, Siirt, Eruh, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Defne Samyeli, kendini övmeyi abartınca takipçileri tepki gösterdi! Emina Jahovic-Sadettin Saran çifti barışmayı Ege sularında kutladı (Özel) Kepçe operatörü de "Bottle Cap Challenge" akımına uydu Evinin terasında balık ağı örmeye başladı, şimdi 45 kişiye iş veriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 13:02:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan tavşanların dondurma keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]