Sıcaktan bunalan tavşanların dondurma keyfi
2 saat önce
Siirt'in Eruh ilçesinde bir kafede masaları gezen yaban tavşanlarının, müşterilerin uzattığı dondurmalardan yemesi renkli görüntüler oluşturdu.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
'in Eruh
ilçesinde bir kafede masaları gezen yaban tavşanlarının, müşterilerin uzattığı dondurmalardan yemesi renkli görüntüler oluşturdu. Eruh'ta bir kafe sahibi, bağda bulduğu yaban tavşanlarını iş yerine getirip beslemeye başladı. Emin Aksu
isimli iş yeri sahibi, 'Yaban
' ismini verdiği tavşanları müşterilerle iç içe olmaya başladı. Bazı müşteriler, tavşanın yeşillik yemediğini görünce dondurma ikram etti. Tavşanların, müşterilerin uzattığı dondurmaları yemesi renkli görüntüler oluşturdu.
(İHA)
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