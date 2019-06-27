Sıcaktan bunalan turistler şemsiyelere sığındı
33 dakika önce
Antalya'da aşırı sıcak ve nemden bunalan bazı turistler, ellerinde şemsiyeler ile sokağa çıkıyor.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:48 Kaynak: İHA
'da aşırı sıcak ve nemden bunalan bazı turistler, ellerinde şemsiyeler ile sokağa çıkıyor.
Antalya'da 3 gündür etkisini hissettiren sıcak hava ve yüksek seyreden nem oranı, hem Antalyalıları hem de Antalya'ya tatile gelen turistleri bunalttı. Özellikle kültür turizmi için kente gelen ve Antalya merkezde bulunan Cumhuriyet Meydanı
ve Kaleiçi turistik alanlarını ziyaret etmek için sabah erken saatlerde şehir turuna çıkan turistler sıcak havadan ve güneşten korunmak için şemsiyelerini yanlarından ayırmıyor. Özellikle uzak doğulu turistler, şemsiyelerin gölgesine sığınarak turistik yerleri ziyaret etti. Antalya'da hava sıcaklığının bugün 36, hissedilen hava sıcaklığının ise 40 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranının ise yüzde 63 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. - ANTALYA
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