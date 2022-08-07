Sıcaktan bunalan vatandaşa serinleme noktası - Son Dakika
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Sıcaktan bunalan vatandaşa serinleme noktası

07.08.2022 09:23

Sıcaktan bunalan vatandaşa serinleme noktası Mersin'de Erdemli Belediyesinin, başta pazar yerleri olmak üzere hastane önünde kurduğu serinleme noktaları vatandaşa rahat bir nefes aldırıyor Hava sıcaklığının 38 dereceyi, nemin yüzde 85'i bulduğu Mersin'de, vatandaşlar ve pazarcı esnafı için...

Sıcaktan bunalan vatandaşa serinleme noktası

Mersin'de Erdemli Belediyesinin, başta pazar yerleri olmak üzere hastane önünde kurduğu serinleme noktaları vatandaşa rahat bir nefes aldırıyor

MERSİN - Hava sıcaklığının 38 dereceyi, nemin yüzde 85'i bulduğu Mersin'de, vatandaşlar ve pazarcı esnafı için Erdemli Belediyesi semt pazarlarına açık hava serinleme sistemi kurdu. Başta pazar yerleri olmak üzere hastane önünde kurulan serinleme noktaları vatandaşa rahat bir nefes aldırıyor.

Artan hava sıcaklığına nemde eklenince vatandaş serinlemenin yollarını arıyor. Vatandaşın bu ihtiyacını bir nebze de olsun karşılamak için kolları sıvayan Mersin Erdemli Belediyesi tarafından semt pazarlarının tamamını kapsayacak şekilde 'açık hava serinleme sistemi' kuruldu.

Aşırı sıcaklarda, alışveriş yapan ve dışarıda beklemek zorunda kalan vatandaşlara rahat bir nefes aldırmak için, 'serinleme noktaları' projesini hayata geçirdiklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Aslında biz dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. İklimi, denizi, doğası, tarihi güzellikleriyle birlikte Erdemlimiz dünyanın cenneti. Fakat Erdemlimiz, yaz aylarında ciddi bir sıcaklık ve nem oranına sahip. 40 dereceye yaklaşan bir sıcaklık ve yüzde 90 nispetinde bir nem oranına sahip Erdemlimiz. Özellikle Erdemlimizde üreticilerin ürünlerinin pazarla buluşturması adına, Erdemli'de ekonomik alanda güzel bir hizmet sunan pazarcı esnafımızın çok nezih bir ortamda faaliyetlerini icra etmeleri için açık alan soğutma sistemini pazar yerinde kurduk. Esnaflarımızın ciddi bir memnuniyeti var. Biz pazar alanına daha çok insanımızın, daha çok vatandaşımızın gelmesi adına ve esnaflarımızın rahat bir ortamda, nezih bir ortamda faaliyetlerini sürdürmesi adına bu sistemi kurduk" diye konuştu.

Vatandaş da esnafta uygulamadan memnun

Açık hava serinleme sistemi hem pazarcı esnafını hem de vatandaşa nefes aldırdı. Kurulan sistem sayesinde serin ortamda satış yapmanın mutluluğunu yaşayan pazarcı esnafı Hasan Yılmaz, "Ne güzel, püfür püfür, çayımızı yudumluyoruz. Çok çok iyi, eskiden biz alışveriş merkezine gidiyorduk şimdi vatandaş buraya gelecek serinlemeye. Esnafta, vatandaş da şu anda mutlu maşallah" diye konuştu.

Vantilatörün hem esnaf için hem de müşteri için çok faydalı olduğunu ifade eden pazarcı esnafı Meryem Kurşun, "Bizim Mükerrem Tollu var ya hep ilkleri yapıyor maşallah. Vantilatörü taktı çok memnun olduk, serinledik, hem müşterimiz hem de esnafımız rahatladı yani. Çok şükür inan ki bugünleri önceden düşünseydik, aklımıza gelmezdi böyle bir şeyler yaşayacağımızı, böyle hizmet göreceğimizi. Gerçekten çok rahatız ve iyiyiz, Allah'a şükür pazarcı mıyız, pazarcıyız ama en iyisiyiz Allah'a şükür" diye konuştu.

Serin havada pazar alışverişi yapabildiği için memnuniyetini ifade eden Zeynep Doğan da, "Ben de çok memnun oldum, başkana teşekkür ederim. Daha iyi hizmetleri zaten yapıyor, söylemeye gerek yok" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Erdemli Belediyesi, alışveriş, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalan vatandaşa serinleme noktası - Son Dakika

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