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Sıcaktan bunalan vatandaşın kanalda tehlikeli eğlencesi kamerada

TOKAT Tokat'ta sıcaktan bunalan bir vatandaş girilmesi tehlikeli ve yasak olan Kanal Tokat'a atlayıp yüzdü.

Tokat'ta bir vatandaş hava sıcaklığının 38 derece olmasına dayanamayıp Yeşil Irmak üzerinde bulunan Kanal Tokat mevkiinde kendini suya attı. Girilmesi tehlikeli ve yasak olan yerde uzun süre yüzen Hakan Sarı akrobatik atlayışlarda yaptı. Irmak kenarında ot temizleyen belediye işçisinin yardımıyla sudan çıkan Hakan Sarı, "Hava çok sıcak, dayanamadım suya atladım. Daha çok yüzerdim ama sigara içtiğimden dolayı erken yoruldum, herkese sigarayı bırakmayı tavsiye ediyorum " dedi.