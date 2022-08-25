Sıcaktan bunalan vatandaşın kanalda tehlikeli eğlencesi kamerada - Son Dakika
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Sıcaktan bunalan vatandaşın kanalda tehlikeli eğlencesi kamerada

25.08.2022 16:32

Sıcaktan bunalan vatandaşın kanalda tehlikeli eğlencesi kameradaTOKAT Tokat'ta sıcaktan bunalan bir vatandaş girilmesi tehlikeli ve yasak olan Kanal Tokat'a atlayıp yüzdü.

Sıcaktan bunalan vatandaşın kanalda tehlikeli eğlencesi kamerada

TOKAT Tokat'ta sıcaktan bunalan bir vatandaş girilmesi tehlikeli ve yasak olan Kanal Tokat'a atlayıp yüzdü.

Tokat'ta bir vatandaş hava sıcaklığının 38 derece olmasına dayanamayıp Yeşil Irmak üzerinde bulunan Kanal Tokat mevkiinde kendini suya attı. Girilmesi tehlikeli ve yasak olan yerde uzun süre yüzen Hakan Sarı akrobatik atlayışlarda yaptı. Irmak kenarında ot temizleyen belediye işçisinin yardımıyla sudan çıkan Hakan Sarı, "Hava çok sıcak, dayanamadım suya atladım. Daha çok yüzerdim ama sigara içtiğimden dolayı erken yoruldum, herkese sigarayı bırakmayı tavsiye ediyorum " dedi.

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Kaynak: İHA

Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalan vatandaşın kanalda tehlikeli eğlencesi kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sıcaktan bunalan vatandaşın kanalda tehlikeli eğlencesi kamerada - Son Dakika
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