Sıcaktan bunalan vatandaşlar Botan çayına akın etti
1 saat önce
Siirt'te sıcaktan bunalan vatandaşlar Botan çayına girip serinlemeye çalıştı.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:14 Kaynak: İHA
'te sıcaktan bunalan vatandaşlar Botan çayına girip serinlemeye çalıştı.
Siirt'te sıcaktan bunalan vatandaşlar, kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Botan çayına akın etti. Bazı vatandaşlar, piknik yaparken bazı vatandaşlar ise yüzerek sıcak havada serinlemenin yollarını aradı. Sıcaktan bunaldıklarını belirten vatandaşlar, haftanın yorgunluğunu attıklarını ve Botan çayına girerek serinlemeye çalıştıklarını söyledi. - SİİRT
Son dakika! Milas'ta yangın büyüyor! 6 helikopter müdahale ediyor Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen muhtar tutuklandı Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor