Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan vatandaşlar Botan çayına akın etti
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Sıcaktan bunalan vatandaşlar Botan çayına akın etti

1 saat önce

Siirt'te sıcaktan bunalan vatandaşlar Botan çayına girip serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Botan çayına akın etti, System.String[]
Siirt'te sıcaktan bunalan vatandaşlar Botan çayına girip serinlemeye çalıştı.

Siirt'te sıcaktan bunalan vatandaşlar, kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Botan çayına akın etti. Bazı vatandaşlar, piknik yaparken bazı vatandaşlar ise yüzerek sıcak havada serinlemenin yollarını aradı. Sıcaktan bunaldıklarını belirten vatandaşlar, haftanın yorgunluğunu attıklarını ve Botan çayına girerek serinlemeye çalıştıklarını söyledi. - SİİRT
Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:14 Kaynak: İHA
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