Üye Girişi
Sıcaktan bunalan vatandaşlar, efsaneye konu olan şelalede serinliyor - Son Dakika

Sıcaktan bunalan vatandaşlar, efsaneye konu olan şelalede serinliyor

23.07.2021 11:07

Sıcaktan bunalan vatandaşlar, efsaneye konu olan şelalede serinliyor Tunceli'de 40 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Nazımiye ilçesinde bulunan ve efsaneye de konu olan Gelin Pınarı Şelalesinde serinliyor.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar, efsaneye konu olan şelalede serinliyor

TUNCELİ - Tunceli'de 40 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Nazımiye ilçesinde bulunan ve efsaneye de konu olan Gelin Pınarı Şelalesinde serinliyor.

Nazımiye ilçesine bağlı Dereova köyünde bulunan Gelin Pınarı Şelalesi, sıcaktan bunalan vatandaşların tercih ettiği mekanlardan biri haline geldi. Efsaneye de konu olan şelaleye gelenler, yaz ortasında üşümenin keyfini yaşıyor. Doğal oluşum olan şelalenin işletmeciliğini yapan Binat Fidan, "Bizim buralar çok güzel. Öğleden sonra gelen ceketini, montunu alarak gelsin üşüyecektir. Kışın şelalemiz buz tutuyor. Burası çok güzel ancak biraz merkeze uzak olduğu için fazla tanınmamış bir yer. Herkesin gelmesini isterim, her türlü hizmetimiz var. Burası bazen eksi derecelere düşüyor. Serin bir yer. Akşam olunca üşüyoruz. Ben işletmeci olarak akşamları kazak almadan gelemiyorum" dedi.

Gelen hayran kalıyor

Mekanın doğal oluşum olduğuna vurgu yapan Fidan, "Bu mekan doğal haliyle, su kaynaklarıyla diğer mekanlardan daha güzel. Su kayalardan çıkıp aşağıya düşüyor. Buranın doğası harika. İnsanların gelip görmesini istiyorum" diye konuştu.

İzmir'den gelen Filiz Yıldız, "Artık burada bir ev de aldık. Seviyoruz memleketimizi. Burası oldukça serin gece yorganla keyifli yatılır. Güzel bir yer. Bence herkes gelsin. Gelsinler ancak temiz tutarak dönsünler" şeklinde konuştu.

Erzurum'dan gelen Tuğra Alp Nişancı isimli çocuk, doğa harikası şelaleyi çok beğendiğini söylerken Baba Mahmut Nişancı ise, "Gerçekten Tunceli doğasıyla muhteşem. Çok bakir ama biraz daha fazla reklamının yapılması lazım. Çevre düzenlemesi, hizmet açısından kalitenin biraz daha arttırılmasıyla yurtdışına gitmeye gerek yok. Gerçekten mükemmel, doğa harikası bir yer. Ancak reklam anlamında vizyonunu arttırması lazım" dedi.

İstanbul'dan gelen Ali Ertürk de, "Eşim Tuncelili Ben Sivaslıyım. Tunceli'ye ilk defa geldim. Çok güzel doğa harikası bir yer. Burayı da çok beğendim. Gezdiğim yerlerin en güzel, en serin yeri. Gelen insanlar temiz bırakırlarsa sevinirim. Çünkü çok fazla çöp görüyorum etrafta. Gezmek, dolaşmak çok güzel ama güzelce bırakmak gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Efsaneye göre, bakraçtaki su süt olmuş

Yaz mevsimi boyunca tercih edilen şelalenin efsanesi ise şöyle:

"Bu yörede yaşayan ailelerden birinin genç oğlu ile genç kızı evlendirilir. Yeni gelin yöre adetlerine göre belli bir süre evde kaldıktan sonra, bir gün kaynanası kendisine 'Haydi gelinim, şu bakracı al sağım yerine getirilen hayvanlarımızı sağ ve sütü al getir' der. Gelin bakracı alır, köyün diğer genç kızları, gelinleri gibi o da sağım yerine gelir ve kendilerine ait bütün sütlü hayvanları sağar, bakracını sütle doldurur. Ancak en son sağdığı kara keçi birden ayağını bakraca vurur. Süt dolu bakracı devirir, bütün süt akar gider. Gelin birden şaşırır, çok üzülür. Ağlamaya başlar. Daha yeni gelinim. Bana elinden iş gelmez, beceriksiz gelin diyecekler. Benimle alay edecekler diye sızlanır. Bir yandan da kara keçiye beddualar yağdırır. O sırada gelinin geciktiğini gören kaynana, yüksekçe bir yere çıkarak acele gelmesi için gelinine seslenir. Gelin mahcup ve üzgün bir şekilde, önündeki boş bakracı, boş götürmektense Allah'a sığınarak yanındaki pınardan su ile doldurur ve ağzına da bir bez kapatarak, o şekilde eve getirerek sepetin altına koyar. Bir müddet sonra sütü kaynatıp mayalamak için, bulunduğu yerden almaya gelen kaynana, bezi kaldırdığında bakracın içindeki su süt olmuştur. Bir kenarda durarak olanları seyreden gelin, Allah'a şükreder. O gün, bugündür bu pınarlardan akan sular koyunlar sağılmaya başladığında, süt renginde akar. Koyunların sütü kesilince de tekrar doğal rengine döner."

Sıcaktan bunalan vatandaşlar, efsaneye konu olan şelalede serinliyor
Sıcaktan bunalan vatandaşlar, efsaneye konu olan şelalede serinliyor
Sıcaktan bunalan vatandaşlar, efsaneye konu olan şelalede serinliyor
Sıcaktan bunalan vatandaşlar, efsaneye konu olan şelalede serinliyor

Tunceli, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalan vatandaşlar, efsaneye konu olan şelalede serinliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun 12:33 Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri uğurlayacağız" sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara Gazeteci Çetiner Çetin cevap aradı Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi 12:29 Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi 6 yaşındaki Cesur'un ölümü yürek yaktı! Yanan kamyonetin kasasında can verdi 12:12 6 yaşındaki Cesur'un ölümü yürek yaktı! Yanan kamyonetin kasasında can verdi
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve yardımcılarına zehir zemberek sözler, Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı 11:35 Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve yardımcılarına zehir zemberek sözler, Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı 11:12 Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı 11:00 Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı
Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia ediliyordu! Cinayetin bir numaralı ismi Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun 10:03 Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia ediliyordu! Cinayetin bir numaralı ismi Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun Irina Shayk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısındaki pozuyla nefes kesti 09:45 Irina Shayk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısındaki pozuyla nefes kesti

Son Dakika Haberleri
12:38 Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok
12:33 Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri uğurlayacağız" sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara Gazeteci Çetiner Çetin cevap aradı
12:29 Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi
12:21 Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı
11:56 Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın
11:34 Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve yardımcılarına zehir zemberek sözler, Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı
11:22 Yok artık dedirtti! Korona testi pozitif çıkınca karısının pasaportunu kullanarak uçağa bindi
11:12 Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı
11:00 Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı
10:56 Son Dakika: Cumhurbaşkanı, selin vurduğu Rize'ye gidiyor; kriz merkezinde inceleme yapacak
Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok         
12:39
Ünlü rockçı Eric Clapton'dan aşı çıkışı! Zorunlu tutulan salonlarda konser vermeyeceğini söyledi Ünlü rockçı Eric Clapton'dan aşı çıkışı! Zorunlu tutulan salonlarda konser vermeyeceğini söyledi         
12:31
Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı         
12:21
Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın         
11:56
Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada         
11:17
Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi         
11:05
Hakkı Bulut'tan sert Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim Hakkı Bulut'tan sert Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim         
10:55
Fenerbahçe 4 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu! Fenerbahçe 4 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu!         
10:00
Türkiye'de vakalardaki yükseliş dünya gündemine oturdu! Reuters manşetine taşıdı: Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyede Türkiye'de vakalardaki yükseliş dünya gündemine oturdu! Reuters manşetine taşıdı: Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyede         
08:52
Kaçan kurbanlığın peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu Kaçan kurbanlığın peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu         
08:20
Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış         
22:27
Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti         
22:09
Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek         
19:45
Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu         
19:03
Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu         
17:16
Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu         
15:38
Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2021 12:45:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıcaktan bunalan vatandaşlar, efsaneye konu olan şelalede serinliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement