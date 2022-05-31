Sıcaktan bunalan vatandaşlar Ekşisu'ya akın ediyor - Son Dakika
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Sıcaktan bunalan vatandaşlar Ekşisu'ya akın ediyor

31.05.2022 10:52
Sıcaktan bunalan vatandaşlar Ekşisu'ya akın ediyor

Erzincan merkeze 14 kilometre uzaklıkta bulunan Ekşisu Mesire Alanı, sıcak havaların başlaması ile ziyaretçi sayısını arttırdı.

Erzincan merkeze 14 kilometre uzaklıkta bulunan Ekşisu Mesire Alanı, sıcak havaların başlaması ile ziyaretçi sayısını arttırdı.

Yaz aylarının vazgeçilmezi pikniklerin gözde alanlarından olan Ekşisu Mesire Alanı tatilciler ile dolup taşıyor. Ailelerin sıcak havalarda vakit geçirebilecekleri, çocuklarının gönül rahatlığıyla oyun oynayabileceği bir merkez olan Ekşisu, piknik alanları, çocuk parkları, akarsuları, gölü, kuş cenneti, büyük bir çimenli meydanı ve buz gibi akan doğal maden suyu ile yıl boyu ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yeşilin ve doğal güzelliklerin adresi olan Ekşisu Mesire Alanı yaz sezonunda dolup taşarken, sıcaktan bunalan vatandaşlar hem eğleniyor hem de piknik yapma imkanı buluyor.

Ekşisu Mesire Alanı'na ailesi ile birlikte piknik yapmak için gelen Yusuf Uğurlu, şehrin stresini burada attıklarını belirterek, "Ekşisu, mesire alanı olarak çok güzel. Hafta sonları daha da kalabalık oluyor. Biz de akrabalarımız ile geldik piknik yapmaya. Şehrin stresini burada gelip atıyoruz" dedi.

Aileleri ile birlikte pikniğe gelen çocuklar ise park alanlarını çok sevdiklerini söyleyerek eğlenmenin tadını çıkarıyorlar.

Üniversitenin bitmesine çok az bir zaman kalmasıyla mezun olacak öğrenciler de toplanarak keyifli vakit geçiyor. Arkadaşlarıyla birlikte mezuniyet öncesi son günlerini geçirdiklerini ifade eden Ömer Erdoğan, "Ekşisu yani tabiri caizse Erzincan'ın gururu diyelim. Sınıf arkadaşlarımızla toplanıp geldik. Mangal eşliğinde pikniğimizi yaptık. Bu sene mezun olacağız nasipse. O yüzden gezip tatilimizi yaparak keyfimize bakıyoruz. Kuş cenneti olsun, suyu olsun, piknik alanı, mesire alanları olsun çok güzel ve herkese tavsiye ederim. Havalarda sıcak ama bizim işimize geliyor açıkçası. Çünkü soğuk olduğunda gelemiyoruz böyle eğlenemiyoruz" diye konuştu.

Ziyaretçiler, piknik sonrası ise yanlarında getirdikleri boş şişelere 'Ekşisu' denilen doğal maden suyundan doldurarak evlerine götürüyor.

(Emin Ferhat Sevilir - İHA)

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Ekşisu'ya akın ediyor
Sıcaktan bunalan vatandaşlar Ekşisu'ya akın ediyor
Sıcaktan bunalan vatandaşlar Ekşisu'ya akın ediyor
Sıcaktan bunalan vatandaşlar Ekşisu'ya akın ediyor
Sıcaktan bunalan vatandaşlar Ekşisu'ya akın ediyor
Sıcaktan bunalan vatandaşlar Ekşisu'ya akın ediyor

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Kaynak: İHA

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