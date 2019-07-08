Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan vatandaşlar havuza akın etti
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Sıcaktan bunalan vatandaşlar havuza akın etti

1 saat önce

Hava sıcaklığının 43 dereceye yükseldiği Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar, serinlemek için havuzlara akın etti.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar havuza akın etti, System.String[]
Hava sıcaklığının 43 dereceye yükseldiği Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar, serinlemek için havuzlara akın etti.

Kızıltepe ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava bunaltınca vatandaşlar serinlemek için havuzlara akın etti. Havuzda yüzen vatandaşlar bir yandan eğlenirken bir yandan da ferahlamanın keyfini yaşadı.

Havuz işletme müdürü Özkan Bulut, mayıs ayından beri 30 bine yakın vatandaşa hizmet verdiklerini belirtti. Bulut, eylül ayına kadar 250 bin kişiyi ağırlamayı hedeflediklerini söyledi. Bulut, "Vatandaşların haricinde özel kolej ve belediyelere de hizmet veriyoruz. Bir çok kurum bizde yüzme kurslarını veriyor" dedi.

Serinlemek için havuzda yüzen Şerefhan Çelik, sıcak havalardan bunaldıklarını ve serinlemek için havuza geldiklerini söyledi. Çelik, "Serinlemek için rahatlayabileceğimiz tek mekan havuzlar. Hava sıcaklıkları 45 dereceyi buluyor, biz de havuzlara gelip serinlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşların can güvenliği için alanda 15 can kurtaran, 2 sağlık personeli ve 2 güvenlik ekibinin olduğu kaydedildi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:18 Kaynak: İHA
Kızıltepe, Mardin, Güncel
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