Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini Caddebostan plajına attı
Son Dakika Güncel Haber

Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini Caddebostan plajına attı

57 dakika önce

İstanbul'da son günlerde artan sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar çareyi denize girmekte buldu.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini Caddebostan plajına attı, System.String[]
İstanbul'da son günlerde artan sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar çareyi denize girmekte buldu. Caddebostan plajına akın eden vatandaşlar denizin serin sularına girerek bunaltıcı sıcaktan kaçtı.

İstanbul'da son günlerde yüksek nem oranlarının da etkisiyle sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar, serinlemek için kendilerini plajlara attı. Caddebostan plajına akın eden vatandaşlar denize girerek serinledi. Sıcak havalardan bunalarak çareyi denizde bulan vatandaşlar denizin serin sularında keyifli vakit geçirdi.

Caddebostan plajına akın edip denize giren vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:50 Kaynak: İHA
İstanbul, Caddebostan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yengesine tecavüz eden ünlü jokeye ceza yağdı! Canlı yayındaki sözleri nedeniyle hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'e beraat İstanbul semalarında büyük panik! Drone, uçağın 30 metre üzerinden geçti Ekrem İmamoğlu'nun görevi devralacağı tarih belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 15:47:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini Caddebostan plajına attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]