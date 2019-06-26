Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini Caddebostan plajına attı
57 dakika önce
İstanbul'da son günlerde artan sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar çareyi denize girmekte buldu.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:50 Kaynak: İHA
'da son günlerde artan sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar çareyi denize girmekte buldu. Caddebostan
plajına akın eden vatandaşlar denizin serin sularına girerek bunaltıcı sıcaktan kaçtı.
İstanbul'da son günlerde yüksek nem oranlarının da etkisiyle sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar, serinlemek için kendilerini plajlara attı. Caddebostan plajına akın eden vatandaşlar denize girerek serinledi. Sıcak havalardan bunalarak çareyi denizde bulan vatandaşlar denizin serin sularında keyifli vakit geçirdi.
Caddebostan plajına akın edip denize giren vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Yengesine tecavüz eden ünlü jokeye ceza yağdı!
Canlı yayındaki sözleri nedeniyle hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'e beraat
İstanbul semalarında büyük panik! Drone, uçağın 30 metre üzerinden geçti
Ekrem İmamoğlu'nun görevi devralacağı tarih belli oldu