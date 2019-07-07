Sıcaktan bunalan vatandaşlar parklarda serinliyor
1 saat önce
Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da 40 dereceyi bulan sıcak hava bunaltıyor.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:30 Kaynak: AA
, Kahramanmaraş
, Kilis
ve Adıyaman
'da 40 dereceyi bulan sıcak hava bunaltıyor.
Adıyaman
Adıyaman'ın Besni
ilçesinde 40 dereceye ulaşan sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, Sugözü mesire alanında serinliyor.
İlçeye yaklaşık 6 kilometre uzaktaki mesire alanını görmeye gelen ziyaretçiler, suya da giriyor. Bazı vatandaşlar ayaklarını suya sokarken, bazıları da bölgede piknik yapıyor.
Vatandaşlardan Yusuf Yıldız
, özellikle hafta sonunda havanın da sıcak olması nedeniyle mesire alanına gelerek serinlediğini söyledi.
Bölgenin çok güzel olduğunu ifade eden Yıldız, "Herkese gelmesini tavsiye ederim." diye konuştu.
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