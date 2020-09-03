Sıcaktan bunalan vatandaşlar Pendik'te denize girdi - Son Dakika

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Pendik'te denize girdi

İSTANBUL - Pendik'te sıcak havadan bunalan vatandaşlar, kendilerini Marmara Denizi'nin serin sularına bıraktı. Sıcaklık değerlerinin yükseldiği bu günlerde vatandaşlar soluğu deniz girmekte Pendik Sahil'dekimi vatandaşlar deniz kenarında yürüyüş yaparken kimi vatandaşlar ise kendilerini denizin sularına bırakarak nefes aldı. Denize giren vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

Pendik sahilde denize giren İbrahim Hocaoğlu, "Ben her gün sabah saat altı buçukta bu sahile gelirim bir saat yürüyüş yaptıktan sonra burada denize girerim. Bu bir nimettir bu nimetten de herkesin istifade etmesini öneririm. Ben bütün bu sağlığımı buradaki yürüyüşe yüzme borçlu olduğumu söylemek istiyorum. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Nuri Demir ise, "Spor yaptığımız için çok fazla da bunalmıyoruz yani çok fazla bizi rahatsız etmiyor. Yani vatandaşlara tavsiyemiz bir Pendik halkı olarak Pendik'in sahilinin nimetlerinden faydalanmasını istiyorum" dedi.