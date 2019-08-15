Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan vatandaşlar serin yerlere akın ediyor
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Sıcaktan bunalan vatandaşlar serin yerlere akın ediyor

1 saat önce

Hava sıcaklığının 44 dereceye çıktığı Adıyaman'da vatandaşlar serin yerlere akın ediyor.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar serin yerlere akın ediyor, System.String[]
Hava sıcaklığının 44 dereceye çıktığı Adıyaman'da vatandaşlar serin yerlere akın ediyor.

Kahta ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar tarihi Cendere Köprüsü'nün olduğu bölgede Kahta Çayını tercih etti. Çeşitli illerden bayram ziyareti için gelen vatandaşlar Kahta Çayının serin suyuna girdi. Kahta Çayı'nda insan yoğunluğu yaşandı. Binlerce vatandaş bunaltıcı sıcaklardan kurtulmak için Kahta Çayı'na akın etti.

Bir taraftan piknik yapan bir taraftan da serinleyen vatandaşlar kent merkezlerinde hava sıcaklığına dayanamadıklarını dile getirdi. - ADIYAMAN
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
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