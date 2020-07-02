Sıcaktan bunalan vatandaşların serinleme çabaları - Son Dakika

Sıcaktan bunalan vatandaşların serinleme çabaları

Eskişehir'de sıcak havanın etkisini iyice arttırmasından bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Eskişehir'de sıcak havanın etkisini iyice arttırmasından bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.

TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Galatasaray, Onyekuru'nun sözleşmesini uzatmak için Monaco'yla görüşüyor
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü


Haziran ayını normalin üzerinde yağışlarla geçiren Eskişehir'de hava sıcaklıkları son günlerde önemli ölçüde arttı. Öğle saatlerinde sıcaklığın 30 derecenin üzerinde seyretmesiyle birlikte vatandaşlar güneşin etkisini hissetmeye başladı. Sıcak havanın tesiriyle parklarda ve yeşil alanlarda buldukları gölgeliklere oturan vatandaşlar, serinlemeye çalıştı. Öte yandan bir vatandaş ise bulduğu gölgeliğin tadını uzanarak çıkardı. Parkın oturma yerine uzanan vatandaş sıcak havada bulduğu gölgenin keyfini çıkardı.


Sıcaklıklar artmaya devam edecek


Eskişehir genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye devam edecek ve önümüzdeki günlerde güneşli, açık bir hava hakim olacak. Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Eskişehir'de bugün en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Diğer yandan, hafta sonuna kadar gün içerisinde ölçülebilen en yüksek hava sıcaklıkları yarın 35, cumartesi 35 ve pazar günü 36 derece olacak. Ayrıca şehir merkezinde önümüzdeki hafta başında ölçülebilen en yüksek sıcaklık değerinin 37 dereceyi bulabileceği belirtiliyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sıcaktan bunalan vatandaşların serinleme çabaları - Son Dakika

Son Dakika

21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:03 Galatasaray, Onyekuru'nun sözleşmesini uzatmak için Monaco'yla görüşüyor 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:27 Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
13:14
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
10:15
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
09:57
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
09:35
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
09:31
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
07:42
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
03:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 21:34:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıcaktan bunalan vatandaşların serinleme çabaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]