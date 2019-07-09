Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan yavru kedi aracın motoruna sıkıştı
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Sıcaktan bunalan yavru kedi aracın motoruna sıkıştı

56 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, sıcaktan bunalınca girdiği aracın motorunda mahsur kalan yavru kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Sıcaktan bunalan yavru kedi aracın motoruna sıkıştı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, sıcaktan bunalınca girdiği aracın motorunda mahsur kalan yavru kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi 1543 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Aydın'da, sıcaktan bunalan yavru bir kedi serinlemek için park halindeki bir aracın motor kısmına girdi. Geri çıkamayınca motorun parçaları arasında sıkışan kedinin miyavlamasını duyan çevre sakinleri, saatlerdir orada olduğu tahmin edilen hayvanı kurtarmak için seferber oldu.

Gürültü ve ışıkla korkutulmaya çalışılan kedi tüm çabalara rağmen motordan çıkmayınca, aracın altına giren bir mahalle sakini, yavru kediyi eliyle sıkıştığı yerden kurtardı. Saatler sonra özgürlüğüne kavuşan minik hayvan, kaçarak gözden kayboldu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:10 Kaynak: İHA
Efeler, Aydın, 3. Sayfa
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