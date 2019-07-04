Sıcaktan bunalan yavru martı çeşmenin altında dakikalarca banyo yaptı
43 dakika önce
Sıcak hava kuşkusuz en çok hayvanları etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:24 Kaynak: İHA
Sıcak hava kuşkusuz en çok hayvanları etkiliyor. Sinop
'ta sıcaktan bunalan bir yavru martı çeşmeden damlayan su damlacıklarıyla serinlemek istedi. Durumu fark eden bir vatandaş martının imdadına yetişti ve çeşmenin suyunu biraz daha açtı. Yavru martı şırıl şırıl akan suda dakikalarca banyo yaptı.
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