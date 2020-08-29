Sıcaktan bunalanlar Abant'a akın etti - BOLU - Son Dakika

Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte tatilciler, doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkına akın etti.

Hava sıcaklığının kent merkezinde 35 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar, serinlemek için Abant Tabiat Parkı'nı tercih etti.

Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen tatilciler, tabiat parkı girişinde zaman zaman uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Serin havası ve doğası ile tatilcileri büyüleyen Abant, tercih edilen tabiat parklarından biri oldu. Abant'a gelen tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisiklet turu atarak, faytona binerek, piknik alanlarında dinlenerek ve fotoğraf çektirdi.