Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar bayramın son gününü denizde geçirdi - Son Dakika
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Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar bayramın son gününü denizde geçirdi

12.07.2022 20:07

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sıcaktan bunalan tatilciler, Kurban Bayramı'nın son gününde denizin tadını çıkardı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sıcaktan bunalan tatilciler, Kurban Bayramı'nın son gününde denizin tadını çıkardı.

Doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken ilçedeki Altınkemer Halk Plajı'na akın eden tatilcilerin kimi güneşlendi, kimi denize girerek serinledi.

Denizin ve kumun tadını en çok çıkaran ise çocuklar oldu.

Bölgede haftanın 7 günü cankurtaran hizmeti veren Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri de vatandaşları açılmamaları konusunda anonslarla sık sık uyardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden tatile gelen Kadir Türkoğlu, Karamürsel'e her yıl geldiğinde denizin keyfini çıkardığını söyledi.

Tatilcilerden Berkant Ortaç da Karamürsel'in bölge için bulunmaz bir tatil beldesi olduğunu ifade etti.

Bayramın son günü plajda oldukça yoğunluk yaşandığını belirten KOSKEM Yerel Birim Amiri Engin Raşitoğlu ise herkesin can güvenliklerinin kendilerine emanet olduğunu dile getirdi.

Denizde güvenlik için koyulan mantarları geçenlerin kendilerini çok zorladığına işaret eden Raşitoğlu, "Anonslarımızı sık aralıklarla yapıyoruz. Karadeniz'deki rip akıntısı burada yok, dalga boyu yüksek değil. Tatile gelen ailelere önerim, ilk önce çocuklarını denizde kesinlikle yalnız bırakmamalılar. Koyduğumuz mantarları kesinlikle aşmamalarını istiyoruz. Bunları yaptıkları sürece hiçbir sorun yaşanmayacağını biliyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar bayramın son gününü denizde geçirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar bayramın son gününü denizde geçirdi - Son Dakika
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