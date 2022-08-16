Sıcaktan bunalanlar Borçka Karagöl'e akın etti - Son Dakika
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Sıcaktan bunalanlar Borçka Karagöl'e akın etti

16.08.2022 12:32

Sıcaktan bunalanlar Borçka Karagöl'e akın etti Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sıcak ve nemli havadan uzaklaşmak isteyen vatandaşların akınına uğradı.

Sıcaktan bunalanlar Borçka Karagöl'e akın etti

ARTVİN - Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sıcak ve nemli havadan uzaklaşmak isteyen vatandaşların akınına uğradı.

Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor. Çam ağaçları ve şelaleler arasında yer alan, eşsiz doğa güzelliğiyle, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Kentte artan hava sıcaklığı ve nem nedeniyle vatandaşlar soluğu yüksek bölgelere çıkarak alıyor. Borçka Karagöl Tabiat Parkına giden vatandaşlar, kent gürültüsünden uzaklaşıp temiz hava almak için kamp yapıyor.

Karagöl'e gelen vatandaşlardan Ahmet Külünk, yaptığı açıklamada "Burası iklim olarak çok değişik, nemden ve sıcaktan kaçıp Karagöl'e geliyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Borçka Karagöl, Camili, Artvin, Borçka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalanlar Borçka Karagöl'e akın etti - Son Dakika

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